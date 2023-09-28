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    Гвардиола прокомментировал вылет «Ман Сити» из Кубка лиги

    Футбол Футбол Англии Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру своей команды в матче 1/16 финала Кубка английской лиги с «Ньюкаслом» (0:1).

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Мы сыграли невероятный матч. После перерыва "Ньюкасл" прибавил в силе и стал более агрессивным. Поздравляем Ньюкасл. Они начали играть более агрессивно. Да, это была напряженная игра, и футболисты, которые были на поле, действовали отлично.

    Вы думаете, что нашей целью был квадрупл? Требл нас более чем устраивает. Мы сыграли невероятную игру. После перерыва они прибавили и стали более агрессивными и забили гол. Поздравляем Ньюкасл», — цитирует Гвардиолу BBC.

    Напомним, «Манчестер Сити» по итогам прошлого сезона оформил требл. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла Лигу чемпионов, чемпионат Англии и Кубок страны.

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