Гвардиола прокомментировал вылет «Ман Сити» из Кубка лиги

Главный тренер «Манчестер Сити»оценил игру своей команды в матче 1/16 финала Кубка английской лиги с «Ньюкаслом» (0:1).

«Мы сыграли невероятный матч. После перерыва "Ньюкасл" прибавил в силе и стал более агрессивным. Поздравляем Ньюкасл. Они начали играть более агрессивно. Да, это была напряженная игра, и футболисты, которые были на поле, действовали отлично.

Вы думаете, что нашей целью был квадрупл? Требл нас более чем устраивает. Мы сыграли невероятную игру. После перерыва они прибавили и стали более агрессивными и забили гол. Поздравляем Ньюкасл», — цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, «Манчестер Сити» по итогам прошлого сезона оформил требл. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла Лигу чемпионов, чемпионат Англии и Кубок страны.