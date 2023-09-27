Осимхен может подать в суд на «Наполи»

Агент футболиста «Наполи»Роберто Календа заявил, что игрок может подать в суд на итальянский клуб за высмеивающий его видеоролик, опубликованный в соцсети TikTok.

Ранее «Наполи» опубликовал видео, на котором высмеивается промах Осимхена с пенальти в матче пятого тура чемпионата Италии против «Болоньи» (0:0).

«То, что произошло в социальных сетях "Наполи", неприемлемо. Видео, высмеивающее Виктора, сначала было обнародовано, а затем с опозданием удалено. Мы оставляем за собой право инициировать судебное разбирательство и любую полезную инициативу для защиты Виктора», — сказал Календа.

В минувшем сезоне Осимхен принял участие в 32 матчах чемпионата Италии, отметившись 26 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Нигериец стал не только лучшим бомбардиром «Наполи», но и всей Серии А.