«Шинник» обыграл брянское «Динамо» в Кубке России, «Волгарь» был сильнее «Знамя Труда»

Завершились еще две встречи Кубка России — Путь регионов.

«Волгарь» на выезде уверенно разобрался с представителем Второго дивизиона «Знамя Труда» со счетом 3:1. В команде Сергея Павлова голы забивали Евгений Шляков, Тимур Жамалетдинов и Кирилл Косарев. В составе хозяев единственный мяч на счету Руслана Тутаева.

Футбол. Россия. Кубок Знамя Труда — Волгарь 1:3 Голы: 0:1 Евгений Шляков (25'), 0:2 Тимур Жамалетдинов (32'), 1:2 Tutaev R. (65'), 1:3 Кирилл Косарев (79') Знамя Труда: Арсен Адамов, Даниэль Мишкич, Stratan D., Burkov G., Dzhioev A., Krasilshchikov I., Patsev D., Shanin Y., Tutaev R., Urkhov R., Zhemaytis D. Волгарь: Олег Смирнов, Арсен Адамов, Иван Хомуха, Егор Прошкин, Павел Шакуро, Данил Полубояринов, Евгений Шляков, Кирилл Ушатов, Дмитрий Лесников, Тимур Жамалетдинов, Shaikhtdinov D. Предупреждения: Patsev D. (20'), Павел Шакуро (23'), Арсен Адамов (63'), Арсен Адамов (74'), (90+3')

Во второй игре, которая началась в 18:00, также был сильнее представитель Первой лиги. «Шинник» обыграл в гостях брянское «Динамо» — 3:1. Голы в команде Дмитрия Хомухи забивали Дмитрий Осипов, Дмитрий Малыхин, Александр Ставпец. За хозяев единственный мяч забил Роман Емельянов.