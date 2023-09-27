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    «Шинник» обыграл брянское «Динамо» в Кубке России, «Волгарь» был сильнее «Знамя Труда»

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    Завершились еще две встречи Кубка России — Путь регионов.

    Тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха
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    Тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха

    «Волгарь» на выезде уверенно разобрался с представителем Второго дивизиона «Знамя Труда» со счетом 3:1. В команде Сергея Павлова голы забивали Евгений Шляков, Тимур Жамалетдинов и Кирилл Косарев. В составе хозяев единственный мяч на счету Руслана Тутаева.

    Футбол. Россия. Кубок
    Знамя Труда — Волгарь 1:3
    Голы: 0:1 Евгений Шляков (25'), 0:2 Тимур Жамалетдинов (32'), 1:2 Tutaev R. (65'), 1:3 Кирилл Косарев (79') Знамя Труда: Арсен Адамов, Даниэль Мишкич, Stratan D., Burkov G., Dzhioev A., Krasilshchikov I., Patsev D., Shanin Y., Tutaev R., Urkhov R., Zhemaytis D. Волгарь: Олег Смирнов, Арсен Адамов, Иван Хомуха, Егор Прошкин, Павел Шакуро, Данил Полубояринов, Евгений Шляков, Кирилл Ушатов, Дмитрий Лесников, Тимур Жамалетдинов, Shaikhtdinov D. Предупреждения: Patsev D. (20'), Павел Шакуро (23'), Арсен Адамов (63'), Арсен Адамов (74'), (90+3')

    Во второй игре, которая началась в 18:00, также был сильнее представитель Первой лиги. «Шинник» обыграл в гостях брянское «Динамо» — 3:1. Голы в команде Дмитрия Хомухи забивали Дмитрий Осипов, Дмитрий Малыхин, Александр Ставпец. За хозяев единственный мяч забил Роман Емельянов.

    Футбол. Россия. Кубок
    Динамо Брянск — Шинник 1:3
    Голы: 0:1 Osipov D. (15'), 0:2 Даниэль Мишкич (51'), 1:2 Роман Емельянов (66'), 1:3 Александр Ставпец (82') Динамо Брянск: Shebanov D., Drogunov V., Evtushenko S., Kudryashov P., Kuptsov D., Luppa D., Medvedev A., Novikov A., Novikov M., Osipov D., Pikatov D. Шинник: Денис Вамбольт, Андрей Семёнов, Дмитрий Шадринцев, Эдуард Валиахметов, Михаил Гащенков, Даниэль Мишкич, Денис Самойлов, Вячеслав Зинков, Эльдар Низамутдинов, Malakhov A., Rubtsov I. Предупреждения: (50'), (59')
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