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    Симеоне прокомментировал победу над «Реалом»

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 6-го тура чемпионата Испании против «Реала» (3:1).

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Я рад, что команда провела хороший матч. При 2:0 мы слишком часто отходили назад и предоставляли сопернику возможности играть в тех зонах, где он наиболее опасен.

    Во втором тайме мы могли проиграть, если бы продолжили играть так же. Гол Мораты вернул нас на верный путь. Мы знали, что у соперника проблемы на флангах. Наш штаб сказал игрокам то же, что и обычно, но сегодня они были лучше, чем в другие дни. К тому же за нас был стадион, и это чувствовалось.

    "Реал" высоко обороняется, крайние защитники активно ходят вперёд, так что у нас была возможность использовать свободные зоны и отправлять мяч на дальнюю штангу, где у соперника особые проблемы», — приводит слова Симеоне Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» проиграл первый матч в этом сезоне ла лиги. Команда с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Атлетико» находится на пятой строчке (10 очков).

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