Ван Боммель: Я ни в чем не могу винить футболистов «Антверпена»

Главный тренер «Антверпена»оценил игру своей команды после поражения от «Барселоны» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов (0:5).

«Их первые три удара в створ ворот стали для них тремя голами. Я думал, что мы хорошо владели мячом, и я ни в чем не могу винить свою команду.

Это, конечно, уровень Лиги чемпионов. Они находятся на вершине мира. Вот куда мы должны идти, но мы все еще далеки от этого, однако в этом нет ничего постыдного. Это очень важный момент для нас», — цитирует ван Боммеля УЕФА.

В следующем матче группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Порту» 4-го октября. «Антверпен» в тот же день сыграет с «Шахтером».