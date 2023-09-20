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    Ван Боммель: Я ни в чем не могу винить футболистов «Антверпена»

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    Главный тренер «Антверпена» Марк ван Боммель оценил игру своей команды после поражения от «Барселоны» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов (0:5).

    Марк ван Боммель
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    Марк ван Боммель

    «Их первые три удара в створ ворот стали для них тремя голами. Я думал, что мы хорошо владели мячом, и я ни в чем не могу винить свою команду.

    Это, конечно, уровень Лиги чемпионов. Они находятся на вершине мира. Вот куда мы должны идти, но мы все еще далеки от этого, однако в этом нет ничего постыдного. Это очень важный момент для нас», — цитирует ван Боммеля УЕФА.

    В следующем матче группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Порту» 4-го октября. «Антверпен» в тот же день сыграет с «Шахтером».

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