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    Захарян: В Примере везде играют один в один, тяжело даже мяч принять

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    Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян заявил, что играть против «Лас-Пальмаса» сложнее, чем против «Зенита».

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    «Могу сказать, что по ощущениям — "Лас-Пальмас" сложнее. Не могу сказать, что эта команда сильнее, чем "Зенит", но тут в Испании совсем по-другому играют. Если с "Зенитом" есть свобода, есть какое-то время подумать.

    С "Лас-Пальмасом" было по моим ощущениям очень тяжело. Везде играли один в один, всегда за тобой игрок. Было тяжело даже, условно, мяч принять», — заявил Захарян в интервью Okko Спорт.

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    • Напомним, что в летнее трансферное окно Захарян перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Полузащитник успел провести 2 матча в Примере, не отметившись результативными действиями.

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