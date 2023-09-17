Захарян: В Примере везде играют один в один, тяжело даже мяч принять

Полузащитникзаявил, что играть противсложнее, чем против

«Могу сказать, что по ощущениям — "Лас-Пальмас" сложнее. Не могу сказать, что эта команда сильнее, чем "Зенит", но тут в Испании совсем по-другому играют. Если с "Зенитом" есть свобода, есть какое-то время подумать.

С "Лас-Пальмасом" было по моим ощущениям очень тяжело. Везде играли один в один, всегда за тобой игрок. Было тяжело даже, условно, мяч принять», — заявил Захарян в интервью Okko Спорт.

Напомним, что в летнее трансферное окно Захарян перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Полузащитник успел провести 2 матча в Примере, не отметившись результативными действиями.