«Барселона» сможет купить Бернарду Силву следующим летом за 50 млн фунтов

Полузащитник «Манчестер Сити»по-прежнему заинтересован в переходе в

В конце августа Силва подписал новый контракт с «Ман Сити» до июня 2026 года. Несмотря на это, португалец может покинуть английский клуб уже следующим летом.

По данным Mundo Deportivo, в действующем соглашении Бернарду с «горожанами» указана сумма отступных, которая составляет 50 миллионов фунтов.

Источник отмечает, что 29-летний игрок настоял на включении этого пункта с расчетом на то, чтобы в будущем у «Барселоны» была реальная возможность договорить о его переходе.

Transfermarkt оценивает стоимость Бернарду Силвы в 80 миллионов евро.