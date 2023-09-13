«Барселона» сможет купить Бернарду Силву следующим летом за 50 млн фунтов

В конце августа Силва подписал новый контракт с «Ман Сити» до июня 2026 года. Несмотря на это, португалец может покинуть английский клуб уже следующим летом.
По данным Mundo Deportivo, в действующем соглашении Бернарду с «горожанами» указана сумма отступных, которая составляет 50 миллионов фунтов.
Источник отмечает, что 29-летний игрок настоял на включении этого пункта с расчетом на то, чтобы в будущем у «Барселоны» была реальная возможность договорить о его переходе.
Transfermarkt оценивает стоимость Бернарду Силвы в 80 миллионов евро.