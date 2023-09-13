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    «Барселона» сможет купить Бернарду Силву следующим летом за 50 млн фунтов

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва по-прежнему заинтересован в переходе в «Барселону».

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    В конце августа Силва подписал новый контракт с «Ман Сити» до июня 2026 года. Несмотря на это, португалец может покинуть английский клуб уже следующим летом.

    По данным Mundo Deportivo, в действующем соглашении Бернарду с «горожанами» указана сумма отступных, которая составляет 50 миллионов фунтов.

    Источник отмечает, что 29-летний игрок настоял на включении этого пункта с расчетом на то, чтобы в будущем у «Барселоны» была реальная возможность договорить о его переходе.

    Transfermarkt оценивает стоимость Бернарду Силвы в 80 миллионов евро.

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