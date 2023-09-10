Спаллетти: На таком газоне невозможно качественно отдать пас

Главный тренер сборной Италиивысказался о матче против Северной Македонии (1:1).

«Нам приходилось непросто, когда игра становилась беспорядочной, и мы не слишком надежно действовали в обороне, поэтому их полузащитники часто принимали наши выносы.

Однако команда показала достойную игру, от которой можно отталкиваться. Мы не позволяли им многого, и нам не хватало терпения, чтобы делать правильные передачи, когда у нас было для этого время и пространство. Нам надо изучить эту игру и попытаться найти улучшения, поработать над концепциями, которые не сработали достаточно хорошо, а повторный просмотр видео будет так же ценен, как и тренировка.

Мы могли играть качественнее — поскольку они защищались впятером, мы могли бы их проще их разрезать. Но такое состояние поля — на таком газоне невозможно качественно отдать пас», — цитирует Спаллетти Football Italia.

Таким образом, позиции команд в турнирной таблице остались прежними: Италия (4 очка) — третья, Северная Македония (4 пункта) — четвертая.