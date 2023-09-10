Польша проиграла Албании в квалификации Евро-2024

Завершились еще два матча квалификации Евро-2024.

Сборная Албании в родных стенах уверенно переиграла команду Польши со счетом 2:0.

Авторами голов стали Ясир Асани и Мирлинда Даку.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа G Литва — Сербия 1:3 Голы: 0:1 Александр Митрович (21'), 0:2 Александр Митрович (32'), 0:3 Александр Митрович (43'), 1:3 Гитис Паулаускас (45') Литва: Эдвинас Гертмонас, Юстас Ласицкас, Рокас Лекиатас, Эдвинас Гирдвайнис (Кипрас Кажуколовас, 46'), Маркас Бенета (Пиюс Ширвис, 71'), Овидиус Вербицкас (Арвидас Новиковас, 46'), Гвидас Гинейтис, Выкинтас Сливка, Паулюс Голубицкас (Matijus Remeikis, 46'), Фёдор Черных, Гитис Паулаускас (Элигиюс Янкаускас, 78') Сербия: Александр Митрович (Душан Влахович, 71'), Сергей Милинкович-Савич (Урош Рачич, 88'), Душан Тадич (Лазар Самарджич, 84'), Филип Младенович (Неманья Радоньич, 84'), Иван Илич, Неманья Гудель, Андрия Живкович (Стефан Митрович, 71'), Срджян Бабич, Милош Велькович, Никола Миленкович, Ваня Милинкович-Савич Предупреждения: Фёдор Черных (23'), Гитис Паулаускас (35'), Андрия Живкович (38'), Сергей Милинкович-Савич (84')

Албания с 10 очками поднялись на первое место в своей группе. У Польши 6 очков и четвертая позиция.

Все прогнозы на Евро-2024

В параллельной игре сборная Словении в гостях разгромила Сан-Марино со со счетом 4:0.

Голами отличились Жан Випотник, Ян Млакар, Санди Ловрич и Жан Карничник.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H Сан-Марино — Словения 0:4 Голы: 0:1 Жан Випотник (4'), 0:2 Ян Млакар (16'), 0:3 Санди Ловрич (61'), 0:4 Жан Карничник (67') Сан-Марино: Элиа Бенедеттини, Simone Franciosi, Роберто Ди Майо (Микеле Чеволи, 87'), Dante Rossi, Alessandro D'Addario, Алессандро Голинуччи, Микаэль Баттистини (Лоренцо Лунадей, 74'), Марчелло Муларони (Andrea Magi, 46'), Алессандро Този (Лоренцо Капиккьони, 46'), Маттео Витайоли (Mattia Stefanelli, 59'), Лоренцо Лаццари Словения: Жан Випотник (Беньямин Вербич, 65'), Андраж Шпорар (Лука Захович, 71'), Ян Млакар, Тими Элшник (Ясмин Куртич, 71'), Адам Гнезда-Черин, Санди Ловрич, Жан Карничник, Яка Бийол, Миха Блажич (Ванья Дркушич, 13'), Петар Стоянович (Юре Балковец, 65'), Ян Облак Предупреждения: Алессандро Този (7'), Маттео Витайоли (24'), Микаэль Баттистини (31'), Петар Стоянович (41')

Словенцы с 13 очками возглавили свою группу. Сан-Марино без набранных баллов занимает последнее место.