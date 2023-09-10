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    Черногория обыграла Болгарию в отборе Евро-2024

    Черногория — Болгария: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Черногории Сборная Болгарии
    Черногория вырвала победу у Болгарии (2:1) в матче 6-го тура группы G квалификации Евро-2024.

    Черногория
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    Черногория

    Первый гол хозяева забили на 45+1-й минуте. Отличился защитник Черногории Стефан Савич.

    На 59-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Защитник Черногории Игорь Вуячич получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

    На 61-й минуте встречи Болгария могла сравнять счет, но полузащитник гостей Кирил Десподов не сумел реализовать пенальти.

    На 79-й минуте гости все-таки смогли восстановить равновесие в счете. Гол забил форвард Болгарии Преслав Боруков.

    Уже на 90+6-й минуте Черногория все-таки вырвала победу. Решающий гол забил форвард хозяев Стефан Йоветич.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа G
    Черногория — Болгария 2:1
    Голы: 1:0 Стефан Савич (45 + 1'), 1:1 Preslav Nikolaev Borukov (79'), 2:1 Стеван Йоветич (90 + 7') Черногория: Милан Миятович, Игор Вуячич, Стефан Савич, Никола Шипчич (Жарко Томашевич, 26'), Адам Марушич, Марко Янкович (Марко Вукчевич, 84'), Стефан Лончар, Марко Бакич (Стефан Мугоша, 84'), Андрия Вукчевич, Никола Крстович (Driton Camaj, 76'), Uros Djurdjevic (Стеван Йоветич, 46') Болгария: Георги Русев (Спас Делев, 46'), Кирилл Десподов, Lukas Petkov (Ивайло Чочев, 83'), Виктор Попов, Адриан Краев (Доминик Янков, 64'), Илия Груев, Патрик-Габриэль Галчев (Йоан Стоянов, 64'), Димо Крастев, Валентин Антов, Кристиан Димитров (Preslav Nikolaev Borukov, 74'), Иван Дюлгеров Предупреждения: Игор Вуячич (24'), Uros Djurdjevic (45 + 3'), Игор Вуячич (59'), Никола Крстович (60'), Виктор Попов (67'), Марко Бакич (81')

    После этого матча Черногория занимает 2-е место в своей группе (8 очков). Болгария — на 5-й позиции (2).

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