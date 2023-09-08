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    Кокорин рассказал, почему вернулся в «Арис»

    Футбол Александр Кокорин Арис Высшая лига Кипра Фиорентина
    Бывший нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал, почему решил вернуться в кипрский «Арис».

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «С "Арисом" постоянно были на связи. Со многими ребятами. Я поздравлял Алексея Николаевича (Шпилевского) с победами в еврокубках, а он интересовался моими новостями.

    Вариант с моим переходом в "Арис" не отпадал, но определенности не было. Можно сказать, всё решилось в последние часы, с истечением срока заявок в Лигу Европы, когда ждать было нельзя.

    "Арис" — симпатичный и понятный для меня проект. Идет постоянное усиление команды и интенсивная работа с болельщиками. Даже после чемпионства усилили три-четыре позиции, потому что есть амбиции в еврокубках и собрать полный стадион. Конечно, мне очень хочется сыграть в Лиге Европы, посоперничать с топ-клубами.

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    • Наша "девятка", Даниэль Сикорский, в минувшем сезоне завершил карьеру. Даниэль стал спортивным директором "Ариса". Я понимал, что могу вернуться в команду, и попросил: если сможете, придержите девятку для меня.

    Летом на сборы приехали новички, и кто-то из них попросил этот номер. Объяснили: один парень может за ним сюда вернуться, извини. А мой 99-й отошел полузащитнику Артему Шуманскому, он спросил — я отдал», — приводит слова Кокорина «Чемпионат».

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    • «Арис» сыграет на групповом этапе Лиги Европы с испанским «Бетисом», шотландским «Рейнджерс» и чешской «Спартой».

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