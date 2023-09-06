СМИ: Кокорин мог оказаться в турецком клубе

Форвардмог перейти не в «Арис», а в турецкий «Фатих Карагюмрюк», сообщает Sport24.

По информации источника, стамбульцы были готовы платить 600 тысяч евро от зарплаты футболиста до конца его контракта с «Фиорентиной». После чего был готов подписать россиянина на постоянной основе.

Одной из причин отказа футболиста стала приобретенная им недвижимость на Кипре для семьи.

Напомним, 5 сентября Кокорин стал игроком «Ариса» из Лимассола. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Контракт нападающего с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2024 года. Футболист уже выступал за кипрский клуб на правах аренды в прошлом сезоне.