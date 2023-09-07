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    Чехия и Албания сыграли вничью, Польша переиграла Фарерские острова в отборе Евро-2024

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    В матче пятого тура группового этапа отбора на Евро-2024 сборная Польши переиграла команду Фарерских островов со счетом 2:0.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    Дубль в данном противостоянии оформил Роберт Левандовский.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа E
    Польша — Фарерские острова 2:0
    Голы: 1:0 Роберт Левандовски (пенальти) (73'), 2:0 Роберт Левандовски (83') Польша: Войцех Щенсны, Бартош Берешиньски (Себастьян Шиманьски, 59'), Томаш Кендзёра, Ян Беднарек, Якуб Кивёр, Михал Скурась (Павел Вшолек, 46'), Гжегож Крыховяк (Дамьян Шиманьский, 80'), Пётр Зелиньски, Якуб Каминьский (Камил Гросицки, 88'), Роберт Левандовски, Аркадиуш Милик (Кароль Свидерский, 59') Фарерские острова: Йоан Эдмундссон (Клеминт Ольсен, 61'), Йоаннес Бьярталид (Brandur Hendriksson Olsen, 61'), Гуннар Ватнхамар (Стефан Радославлевич, 88'), Рене Йонсен (Якуп Бископстё Андреасен, 74'), Solvi Vatnhamar, Вильормур Давидсен, Сонни Наттестад, Одмар Фарё, Хёрдур Аскхам, Гилли Ролантссон (Joannes Danielsen, 74'), Маттиас Хейинссон Ламхавудже Предупреждения: Гжегож Крыховяк (22'), Сонни Наттестад (58'), Павел Вшолек (90 + 2')

    Все прогнозы на Евро-2024

    В параллельной игре сборные Чехии и Албании сыграли вничью 1:1.

    На гол Вацлава Черны гости ответили точным ударом Недима Байрами.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа E
    Чехия — Албания 1:1
    Голы: 1:0 Вацлав Черны (56'), 1:1 Недим Байрами (66') Чехия: Иржи Павленка, Томаш Голеш, Якуб Брабец, Ладислав Крейчи (Лукаш Садилек, 86'), Владимир Цоуфаль, Томаш Соучек, Алекс Краль, Лукаш Провод, Вацлав Черны (Адам Гложек, 70'), Ян Кухта (Вацлав Юречка, 71'), Томаш Чванчара (Ондржей Лингр, 87') Албания: Сокол Чикалеши (Mirlind Daku, 58'), Таульянт Сефери Сулейманов (Мюрто Узуни, 84'), Кристьян Аслани (Кейди Баре, 69'), Недим Байрами (Клаус Гясула, 84'), Ясир Асани (Arbnor Muja, 69'), Юльбер Рамадани, Марио Митай, Берат Джимсити, Ардиан Исмайли, Эльсеид Хюсай, Этрит Бериша Предупреждения: Ясир Асани (52'), Недим Байрами (67'), Лукаш Провод (90 + 6'), Моймир Хитил (90 + 7')

    По итогам этих игр положение в группе Е следующее: Чехия — первая (8 очков), Албания — вторая (7), Польша — третья (6), Молдова — четвертая (5), Фарерские острова — пятые (1).

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