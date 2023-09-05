Колыванов: В «Арисе» Кокорин будет королем

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал переходиз «Фиорентины» в кипрский «Арис».

Кокорин уже выступал за «Арис» в прошлом сезоне на правах аренды.

«Понятное дело, что в "Фиорентине" заиграть очень непросто. Это действительно сильная команда. Но послушайте, почему ему совсем не дали там шансов, если не брать в расчет три минуты? Тренер обязан предоставить подопечному два-три полных матча, чтобы тот получил реальную возможность проявить себя, а потом делать выводы. Это особенно удивляет на фоне не самых лучших результатов "фиалок" в новом сезоне.

Возвращение на Кипр — это в какой-то степени объяснимый шаг, поскольку в предыдущем сезоне он выглядел там великолепно. Если Александр решил снова выступать за "Арис", значит, понял: шансов в "Фиорентине" больше точно не получит.

Зато там он будет королем. Поверьте, сложно в возрасте за 30 сидеть на скамейке, получая считаные минуты. Все-таки ему не 20 лет, и завершение карьеры не за горами.

Для меня Кокорин — великий футболист необыкновенного таланта. Помню, как он играл у меня за молодежную сборную. Он умеет распоряжаться мячом и делает все для того, чтобы команда забивала. У него невероятная техника и выдающаяся работа с мячом на скорости. Считаю, он идеальный игрок для российского футбола, что неоднократно доказывал. Просто в последние годы все его потихоньку уничтожают. Дайте ему шанс. Перестаньте его гнобить», — приводит слова Колыванова RT.