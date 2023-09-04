Энрикес: Было непозволительно получить три гола от «Локо» в первом тайме

Анхело Энрикес Фото: globallookpress.com
«Мы плохо начали игру. Было непозволительно получить три гола так быстро в первом тайме. Это большое преимущество для второго тайма.
Да, второй тайм был хороший, но когда есть такая разница в счете, очень сложно отыграться.
Второй гол "Локомотива"? Не знаю, я не понял ситуацию и не видел повтор. Но есть результат — мы проиграли, нам надо думать о следующем матче», — приводит слова чилийского футболиста «Чемпионат».
«Балтика» набрала три очка в семи матчах и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.