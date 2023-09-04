ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ак Барс» с первым трофеем сезона«Ак Барс» — обладатель Кубка Открытия, дебют «Лады», сенсация на «Мегаспорт-Арене»
  • 07:56
    • Два ассиста Месси помогли «Интер Майами» обыграть «Лос-Анджелес»
  • 12:03
    • Головин и Кузяев попали в символическую сборную тура в Лиге 1 по версии L'Equipe
  • 11:02
    • Головин: Скажу честно, многих в сборной России я вообще не знаю
  • 10:38
    • Головин прибыл в Россию на сбор национальной команды
  • 10:15
    • Миранчук возобновил тренировки в общей группе «Аталанты»
    Все новости спорта

    Энрикес: Было непозволительно получить три гола от «Локо» в первом тайме

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Балтика Локомотив РПЛ Футбол России
    Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3) в седьмом туре РПЛ.

    Анхело Энрикес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анхело Энрикес

    «Мы плохо начали игру. Было непозволительно получить три гола так быстро в первом тайме. Это большое преимущество для второго тайма.

    Да, второй тайм был хороший, но когда есть такая разница в счете, очень сложно отыграться.

  • РПЛ. Взлёт «Динамо», «Локомотива» и падение «Зенита»
  • Итоги 7-го тура чемпионата России по футболу
  • Сегодня

    • Второй гол "Локомотива"? Не знаю, я не понял ситуацию и не видел повтор. Но есть результат — мы проиграли, нам надо думать о следующем матче», — приводит слова чилийского футболиста «Чемпионат».

    «Балтика» набрала три очка в семи матчах и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев снова проиграет Де Минору?
  • Медведев — Де Минор. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • В первой домашней игре «Ак Барс» также будет результативен
  • «Ак Барс» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Новичку КХЛ не стоит ждать милости от СКА
  • «Лада» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 4 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Ак Барс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Лада — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Барыс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  3.14
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Рексхэм — Ньюкасл Академия
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Нива Долбизно — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры