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    «Сельта» переиграла «Альмерию»

    «Альмерия» — «Сельта»: счет матча 2:3, обзор голов

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    В матче четвертого тура испанской Примеры «Сельта» в гостях переиграла «Альмерию» со счетом 3:2.

    «Сельта»
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    «Сельта»

    На голы Унаи Нуньеса, Йоргена Ларсена и Уиллиота Сведберга хозяева ответили точными ударами Серджио Акиеме и Серхио Аррибаса.

    Футбол. Испания. Примера
    Альмерия — Сельта 2:3
    Голы: 0:1 Унай Нуньес (24'), 0:2 Йёрген Странн Ларсен (33'), 1:2 Серхио Акьем (54'), 2:2 Серхио Аррибас (68'), 2:3 Уиллот Сведберг (87') Альмерия: Луиш Максимиану, Marc Pubill Pages (Алехандро Посо, 89'), Чуми, Kaiky Melo, Серхио Акьем, Иддрису Баба (Дион Лопи, 67'), Лукас Робертоне, Ларджи Рамазани, Гонсало Мелеро (Серхио Аррибас, 67'), Адриан Эмбарба (Ибраима Коне, 46'), Луис Суарес (Лео Баптистау, 90') Сельта: Йёрген Странн Ларсен (Уиллот Сведберг, 70'), Жонатан Бамба (Ренато Тапиа, 90'), Лукас де ла Торре, Франсиско Пейнадо, Яго Аспас (Анастасиос Дувикас, 90'), Мануэль Санчес, Карлос Домингес (Джозеф Айду, 89'), Карл Старфельт, Унай Нуньес, Оскар Мингуэза, Иван Вильяр Предупреждения: Marc Pubill Pages (28'), Мануэль Санчес (55')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Победа позволила «Сельте» набрать четыре очка и подняться на одиннадцатое место в турнирной таблице. У «Альмерии» один пункт и девятнадцатая строчка.

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