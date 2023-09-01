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    «Ноттингем Форест» подписал Хадсона-Одои

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    Английский нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои стал игроком «Ноттингем Форест», информирует официальный сайт клуба.

    Каллум Хадсон-Одои
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    Каллум Хадсон-Одои

    Полузащитник заключил с новой командой трехлетний контракт. Футболист будет выступать под 14-м номером.

    «Для меня очень важно быть здесь, и я не могу дождаться начала работы. Для меня это новая глава.

    Я уже знаком с парой ребят, что было для меня большим событием, и я, очевидно, хорошо знаю тренера, так что приятно быть здесь и видеть знакомые лица вокруг.

    "Форест" — большой клуб, который выиграл два крупных трофея за свою историю, и я действительно рад играть на "Сити Граунд". Я знаю всё об атмосфере, посмотрев пару матчей, и мне не терпится сыграть перед фанатами клуба», — сказал Хадсон-Одои.

    Вторую половину прошлого сезона 22-летний англичанин провел в «Байере» и за 14 игр в Бундеслиге отдал 1 голевой пас.

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