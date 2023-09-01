«Ноттингем Форест» подписал Хадсона-Одои

Английский нападающийстал игроком, информирует официальный сайт клуба.

Полузащитник заключил с новой командой трехлетний контракт. Футболист будет выступать под 14-м номером.

«Для меня очень важно быть здесь, и я не могу дождаться начала работы. Для меня это новая глава.

Я уже знаком с парой ребят, что было для меня большим событием, и я, очевидно, хорошо знаю тренера, так что приятно быть здесь и видеть знакомые лица вокруг.

"Форест" — большой клуб, который выиграл два крупных трофея за свою историю, и я действительно рад играть на "Сити Граунд". Я знаю всё об атмосфере, посмотрев пару матчей, и мне не терпится сыграть перед фанатами клуба», — сказал Хадсон-Одои.

Вторую половину прошлого сезона 22-летний англичанин провел в «Байере» и за 14 игр в Бундеслиге отдал 1 голевой пас.