Экс-игрок «Челси»: Если Салах уйдет из «Ливерпуля», это будет пощечина для Клоппа

Бывший форвард «Челси»прокомментировал то, что игрок «Ливерпуля»может перейти в «Аль-Иттихад».

«Я думаю, что Салах не может сейчас покинуть "Ливерпуль" и отправиться в Саудовскую Аравию. Просто исходя из времени. До конца трансферного окна осталось пару дней. Я думаю, будет скандал, если Салах решит уйти и оставить "Ливерпуль" в беде. Думаю, что, если Салах покинет клуб сейчас, это будет настоящей пощёчиной для Юргена Клоппа, который фактически превратил Салаха в игрока мирового класса, которым он и является», — приводит слова Саттона Daily Mail.

Салах играет за «Ливерпуль» с 2015 года. Его контракт истекает в 2025 году.