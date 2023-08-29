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    Экс-игрок «Челси»: Если Салах уйдет из «Ливерпуля», это будет пощечина для Клоппа

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    Бывший форвард «Челси» Крис Саттон прокомментировал то, что игрок «Ливерпуля» Мохамед Салах может перейти в «Аль-Иттихад».

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    «Я думаю, что Салах не может сейчас покинуть "Ливерпуль" и отправиться в Саудовскую Аравию. Просто исходя из времени. До конца трансферного окна осталось пару дней. Я думаю, будет скандал, если Салах решит уйти и оставить "Ливерпуль" в беде. Думаю, что, если Салах покинет клуб сейчас, это будет настоящей пощёчиной для Юргена Клоппа, который фактически превратил Салаха в игрока мирового класса, которым он и является», — приводит слова Саттона Daily Mail.

    Салах играет за «Ливерпуль» с 2015 года. Его контракт истекает в 2025 году.

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