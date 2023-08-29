Деограсия о стиле игру «Оренбурга»: Мне нравится играть в атакующий футбол

Главный тренеррассказал об адаптации в клубе после своего назначения.

«До этого я работал в академии "Оренбурга", со мной связался спортивный директор клуба Дмитрий Степанович (Андреев), предложил, дал мне эту возможность.

В итоге так решили, что я буду работать в первой команде. Нам нужна лучшая динамика, сейчас была только первая игра, нужно дальше улучшаться и развиваться.

Все очень хорошо, все выкладываются на 100%, у нас у всех одна общая задача. Поэтому все хорошо, все рады. Мне нравится играть в атакующий футбол, когда нам позволяет это соперник. Всегда будем стараться играть в атаку, но не всегда мы это сможем сделать, потому что команда соперника тоже играет», — добавил Деограсия ТАСС.

Напомним, что Деограсия возглавил «Оренбург» 22 августа после ухода Иржи Ярошика. В первом же матче под руководством испанского специалиста команда сыграла вничью с ЦСКА (1:1).