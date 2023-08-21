«Ливерпуль» может приобрести полузащитника «Ман Сити»

рассматривает возможность приобретения полузащитника «Манчестер Сити»

По информации talkSPORT, «Ливерпуль» задумался о трансфере 27-летнего англичанина после неудачных попыток подписать Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа, которые решили продолжить карьеру в «Челси».

Кроме того, «красные» не могут договориться с «Баварией» о переходе нидерландского полузащитника Райана Гравенберха.

Transfermarkt оценивает стоимость Филлипаса в 32 миллиона евро.

Кэлвин перешел в «Манчестер Сити» летом 2022 года из «Лидса» за 49 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел в чемпионате Англии 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.