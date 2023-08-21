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    «Ливерпуль» может приобрести полузащитника «Ман Сити»

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    «Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса.

    Кэлвин Филлипс
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    Кэлвин Филлипс

    По информации talkSPORT, «Ливерпуль» задумался о трансфере 27-летнего англичанина после неудачных попыток подписать Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа, которые решили продолжить карьеру в «Челси».

    Кроме того, «красные» не могут договориться с «Баварией» о переходе нидерландского полузащитника Райана Гравенберха.

    Transfermarkt оценивает стоимость Филлипаса в 32 миллиона евро.

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    • Кэлвин перешел в «Манчестер Сити» летом 2022 года из «Лидса» за 49 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел в чемпионате Англии 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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