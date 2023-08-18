«Ливерпуль» может подписать полузащитника «Вулверхэмптона»

Полузащитник «Вулверхэмптона»попал в список трансферных целей, сообщает Footmercato.

«Ливерпуль» обратил внимание на габонского футболиста после неудачной попытки подписать Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа, которые решили продолжить карьеру в «Челси».

Кроме того, «мерсисайдцы» пока не могут договориться с «Баварией» о переходе Райана Гравенберха, на которого также претендует «Манчестер Сити».

По мнению главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, команда по-прежнему нуждается в усилении средней линии.

Transfermarkt оценивает стоимость Лемина в 10 миллионов евро. В прошедшем сезоне 19-летний хавбек провел в английской Премьер-лиге 19 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.