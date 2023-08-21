ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 1
    •
  • 1
    •
  • 1
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Зенит»Мастер-класс от Вендела. Эксперименты Абаскаля привели к фиаско в матче с «Зенитом»
  • 07:52
    • Джокович — чемпион «Мастерса» в Цинциннати
  • 08:24
    • Касаткина снова стала первой ракеткой России
  • 23:48
    • Гол и ассист Влаховича помогли «Ювентусу» разгромить «Удинезе»
  • 22:34
    • «Барселона» одержала победу над «Кадисом»
  • 21:31
    • Автогол Джикии помог «Зениту» победить «Спартак»
    Все новости спорта

    Аллегри: Кьеза может забить 14-16 голов за сезон

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Ювентус Удинезе
    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча первого тура Серии А против «Удинезе» (3:0).

    Массимилиано Аллегри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Массимилиано Аллегри

    «Есть два момента, которые нам нужно улучшить. Во втором тайме нам нужно было больше двигаться и контролировать мяч, хотя стоит признать, что было очень жарко.

    Во-вторых, когда мы допускаем ошибки, нам нужно лучше обороняться на своей половине поля. Если вы ведете со счетом 3:0 — это одно, но в противном случае можно сделать игру сложнее, чем она могла бы быть.

    Думаю, Кьеза — нападающий. Я могу ошибаться, но я вижу его в атаке. Он слишком изолирован, играя на фланге, поэтому он хорошо сыграл в паре с Влаховичем. Они прогрессируют, но Кьеза снова немного смещался на фланг. Думаю, Кьеза может забить 14-16 голов в этом сезоне, и игра на фланге несколько ограничивает его.

    Камбьязо очень умен, и когда у вас есть такой игрок, как Кьеза, который может перемещаться по всем зонам, Андреа знает, когда нужно закрыть пространство или найти брешь. Без Кьезы нам нужен более линейный игрок на позиции крайнего защитника — такой, как Костич.

    Тимоти Веа нужно время, чтобы адаптироваться к Серии А, но я доволен его игрой — он покинул поле после удара в голеностоп», — приводит слова Аллегри Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    «Ювентус» следующий матч проведет 27 августа против «Болоньи». «Удинезе» 28 августа встретится с «Салернитаной».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» потеряет очки в матче с «Кристал Пэлас»?
  • «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • Сможет ли «Милан» начать сезон с победы?
  • «Болонья» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Сможет ли «Севилья» одержать первую победу в сезоне?
  • «Алавес» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.41
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 21 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Болонья — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.41
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Рейнджерс — ПСВ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Торино — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.50
  • Экспресс дня 22 августа
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аль-Араби — АГМК
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Ахли Дубай
  • Футбол
  • Завтра в 20:20
    •
  • 1
    •
  • 1
    •
  • 1
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры