Аллегри: Кьеза может забить 14-16 голов за сезон

Главный тренер «Ювентуса»подвел итоги матча первого тура Серии А против «Удинезе» (3:0).

«Есть два момента, которые нам нужно улучшить. Во втором тайме нам нужно было больше двигаться и контролировать мяч, хотя стоит признать, что было очень жарко.

Во-вторых, когда мы допускаем ошибки, нам нужно лучше обороняться на своей половине поля. Если вы ведете со счетом 3:0 — это одно, но в противном случае можно сделать игру сложнее, чем она могла бы быть.

Думаю, Кьеза — нападающий. Я могу ошибаться, но я вижу его в атаке. Он слишком изолирован, играя на фланге, поэтому он хорошо сыграл в паре с Влаховичем. Они прогрессируют, но Кьеза снова немного смещался на фланг. Думаю, Кьеза может забить 14-16 голов в этом сезоне, и игра на фланге несколько ограничивает его.

Камбьязо очень умен, и когда у вас есть такой игрок, как Кьеза, который может перемещаться по всем зонам, Андреа знает, когда нужно закрыть пространство или найти брешь. Без Кьезы нам нужен более линейный игрок на позиции крайнего защитника — такой, как Костич.

Тимоти Веа нужно время, чтобы адаптироваться к Серии А, но я доволен его игрой — он покинул поле после удара в голеностоп», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Ювентус» следующий матч проведет 27 августа против «Болоньи». «Удинезе» 28 августа встретится с «Салернитаной».