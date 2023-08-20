Личка оценил переход Захаряна в «Реал Сосьедад»

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал переход полузащитника «бело-голубых»в «Реал Сосьедад».

«Переход Захаряна в Испанию — супер для российского футбола. Это означает, что хороший игрок может уехать в Европу и играть в одной из лучших лиг. Мне, как тренеру, хотелось бы, чтобы он остался, но, с другой стороны, для клуба и для него это развитие, я это только поддерживаю», — цитирует Личку «Чемпионат».

Напомним, 19 августа пресс‑служба «Реал Сосьедад» сообщила, что Захарян подписал контракт с клубом до конца сезона‑2028/29.

Захарян являлся воспитанником академии «Динамо». До перехода в «Реал Сосьедад» полузащитником интересовался ряд топовых европейских клубов, таких как «Лацио» и «Челси».