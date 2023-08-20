«АЕК Афины» — «Динамо» Загреб: счет матча 2:2, обзор голов

сыграли вничью с загребским(2:2) в ответном матче квалификации Лиги чемпионов.

Сначала загребское «Динамо» забило 2 гола на 45+2-й и 65-й минутах. Отличились Йосип Шутало и Роберт Любичич соответственно.

Счет 2:0 в пользу «Динамо» держался до самого конца матча, но на 90+2-й минуте игрок «Афин» Серхио Араужо сократил отставание до минимума, а на 90+11-й минуте Домагой Вида и вовсе сравнял счет.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация АЕК Афины — Динамо З 2:2 Голы: 0:1 Йосип Шутало (45 + 2'), 0:2 Роберт Любичич (65'), 1:2 Sergio Araujo (90 + 2'), 2:2 Домагой Вида (90 + 11') АЕК Афины: Чичан Станкович, Лазарос Рота, Домагой Вида, Ароль Мукуди, Эхсан Хаджсафи, Йенс Йонссон (Петрос Манталос, 75'), Дамьян Шиманьский (Мият Гачинович, 67'), Nordin Amrabat (Никлас Элиассон, 67'), Стивен Цубер (Sergio Araujo, 67'), Орбелин Пинеда (Константинос Галанопулос, 75'), Леви Гарсия Динамо З: Бруно Петкович, Лука Иванушец, Богдан Михайличенко, Дарио Шпикич (Антонио Марин, 86'), Йосип Мишич, Марко Булат, Роберт Любичич, Йосип Шутало, Стефан Ристовски, Садех Мохаррами, Доминик Ливакович Предупреждения: Лука Иванушец (33'), Йосип Мишич (70'), Богдан Михайличенко (76'), Йосип Шутало (80'), Антонио Марин (90 + 2'), Ароль Мукуди (90 + 6')

По сумме 2-х встречи «АЕК Афины» (2:2 и 2:1) вышли в финал квалификации Лиги чемпионов, где встретится с «Антверпеном».