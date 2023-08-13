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    КАМАЗ в меньшинстве одолел «Тюмень»

    КАМАЗ — «Тюмень»: счет матча 2:1, обзор голов

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    КАМАЗ на своем поле победил «Тюмень» со счетом 2:1 в матче 5-го тура Первой лиги.

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    Хозяева забили дважды в первом тайме. Отметились Александр Щербатюк и Александр Гаглоев. Перед уходом на перерыв Никита Печенкин получил красную карточку, оставив гостей в меньшинстве.

    Во втором тайме несмотря на проблемы с составом «Тюмень» сократила разрыв, реализовав пенальти. Автором гола стал Евгений Татаринов.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    КамАЗ — Тюмень 2:1
    Голы: 1:0 Александр Щербатюк (19'), 2:0 Александр Гаглоев (пенальти) (36'), 2:1 Евгений Татаринов (пенальти) (60') КамАЗ: Арсен Адамов, Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Fartuna B., Александр Гаглоев, Gorelov P., Gyurdzhan A., Роман Мануйлов, Валентин Пальцев, Даниил Родин, Александр Щербатюк Тюмень: Lyubakov E., Baytukov R., Bem A., Bolotov E., Druzhinin I., Markelov I., Никита Печенкин, Денис Самойлов, Владислав Шитов, Sinyak A., Евгений Татаринов Предупреждения: Евгений Татаринов (26'), Druzhinin I. (27'), Никита Печенкин (32'), Никита Печенкин (40'), Валентин Пальцев (51'), Gorelov P. (58'), Ermolaev N. (75'), Дамир Таликин (86'), Myrzakov K. (90+2'), Gyurdzhan A. (90+3')

    После этого матча КАМАЗ поднялся на 5-е место в таблице Первой лиги (9 очков), «Тюмень» сохранила 4-ю позицию (9 баллов).

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