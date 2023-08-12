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    Дубль Сперцяна обеспечил победу «Краснодару» в матче РПЛ с «Оренбургом»

    «Оренбург» — «Краснодар»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Краснодар» одержал гостевую победу над «Оренбургом» (2:0) в матче 1-го тура российской Премьер-лиги.

    «Краснодар»
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    «Краснодар»

    Еще на 45-й минуте форвард гостей Джон Кордоба получил мяч возле штрафной. У нападающего получилось сильно пробить, но мяч пошел мимо ворот.

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян на 67-й минуте встречи забил 1-й гол. Игрок ворвался в штрафную и с острого угла точно попал в дальний угол ворот — 1:0.

    Уже на 90-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Оренбурга». Все тот же Сперцян уверенно пробил с точки, оформив дубль в этом матче.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Оренбург — Краснодар 0:2
    Голы: 0:1 Эдуард Сперцян (67'), 0:2 Эдуард Сперцян (пенальти) (90') Оренбург: Николай Сысуев, Арсен Адамов, Матиас Перес, Ренато Гойкович, Кирилл Печенин, Florentin G., Кирилл Капленко, Иван Башич, Gurluk E., Химми Марин, Степан Оганесян Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Кайо, Хуниор Алонсо, Сергей Петров, Никита Кривцов, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Жоау Батчи, Джон Кордоба, Олакунле Олусегун Предупреждения: Кайо (32'), Ильзат Ахметов (80')

    В следующем матче «Краснодар» сыграет с «Локомотивом» 19 августа, а «Оренбург» встретится с «Ахматом» 20 августа.

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