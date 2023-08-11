«Рома» продала своего защитника в «Аль-Ахли»

Защитник «Ромы»перешел в саудовский «Аль-Ахли», сообщает пресс-служба ближневосточного клуба.

24-летний бразилец подписал четырехлетний контракт с «Аль-Ахли».

«Рома» получит за игрока 28,5 миллиона евро, еще три млн предусмотрены в качестве различных бонусов. Итальянский клуб также получит 20% от последующей перепродажи игрока.

Ибаньес провел в прошлом сезоне за «Рому» 48 матчей и забил три гола. Футболист также заигран за сборную Бразилии, он сыграл два матча за «селесао».

«Аль-Ахли» по итогам прошлого сезона вышел в первый дивизион Саудовской Аравии. К клубу уже присоединился Рияд Марез, Эдуар Менди и Роберто Фирмино.