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    «Рома» продала своего защитника в «Аль-Ахли»

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    Защитник «Ромы» Рожер Ибаньес перешел в саудовский «Аль-Ахли», сообщает пресс-служба ближневосточного клуба.

    Рожер Ибаньес
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    Рожер Ибаньес

    24-летний бразилец подписал четырехлетний контракт с «Аль-Ахли».

    «Рома» получит за игрока 28,5 миллиона евро, еще три млн предусмотрены в качестве различных бонусов. Итальянский клуб также получит 20% от последующей перепродажи игрока.

    Ибаньес провел в прошлом сезоне за «Рому» 48 матчей и забил три гола. Футболист также заигран за сборную Бразилии, он сыграл два матча за «селесао».

    «Аль-Ахли» по итогам прошлого сезона вышел в первый дивизион Саудовской Аравии. К клубу уже присоединился Рияд Марез, Эдуар Менди и Роберто Фирмино.

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