ЦСКА — «Факел»: счет матча 0:2, обзор голов

одержал гостевую победу над(2:0) во 2-м туре группового этапа Кубка России.

Первый гол воронежцы забили на 15-й минуте. Нападающий «Факела» Максим Максимов получил мяч, ворвался в штрафную и попал точно в правый угол ворот — 1:0.

Уже на 79-й минуте встречи все тот же Максимов поставил точку в этом матче, забив 2-й гол. После отличного прохода игрока «Факела» форвард получил передачу и переправил мяч в ворота ЦСКА.

Футбол. Россия. Кубок. Группа A ЦСКА — Факел 0:2 Голы: 0:1 Максим Максимов (15'), 0:2 Максим Максимов (79') ЦСКА: Владислав Тороп, Кирилл Набабкин, Виллиан Роша, Мойзес, Адольфо Гайч, Саша Зделар, Виктор Мендес, Ryadno M., Никита Ермаков, Ярослав Арбузов, Антон Заболотный Факел: Виталий Гудиев, Василий Черов, Кирилл Суслов, Сергей Брызгалов, Masternoy V., Bagamaev A., Ираклий Квеквескири, Руслан Магаль, Матвей Ивахнов, Александр Долгов, Максим Максимов Предупреждения: Матвей Ивахнов (47'), Motpan N. (84'), Виллиан Роша (87'), Мойзес (90+3'), Ильнур Альшин (90+3')

В следующем матче «Факел» встретится с «Зенитом» 13 августа, а ЦСКА в тот же день сыграет с «Сочи».