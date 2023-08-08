В Турции высказались о возобновлении переговоров по Зайнутдинову

Турецкий спортивный журналистсообщил, что ЦСКА и «Бешикташ» ведут переговоры по трансферу хавбека армейцев

«О Бактиере уже открыто заявлял главный тренер "Бешикташа", но пока у этого трансфера нет ни позитивного, ни негативного результата. Не отрицаю, что ранее говорил, что переговоры прекращены, но они возобновились и продолжаются. Такое бывает. Предполагаю, что все решится в ближайшие два дня. Но определенные препятствия у этого трансфера все равно есть», — сказал Дикме «СЭ».

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа 2020 года. Ранее футболист травмировался в матче РПЛ с «Локомотивом» (4:1).