РФС может провести реформу групповой стадии Кубка России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС)высказался о возможной реформе группового этапа Кубка России.

Розыгрыш Кубка России в сезоне-2023/2024 пройдет по схеме с двойным выбыванием (double elimination). Финал Пути регионов будет состоять из одного матча. Команда, проигравшая в финале Пути РПЛ, покинет турнир, а не сыграет с победителем финала Пути регионов, как это было в предыдущем розыгрыше Кубка.

«Можно много дискутировать. Я уже говорил, что даже у нас внутри есть разные точки зрения. Лично я не считаю историю с так называемым "double elimination" спортивной.

Может быть, это интересно как что‑то новое и даже революционное, но с точки зрения игры — это неспортивно.

Тем не менее, надо учитывать, что из‑за отсутствия еврокубков у клубов есть свободное время, нам нужно догружать футболистов — делать больше матчей, которые будут не проходными, а интенсивными. Потому что только в таких условиях растет качество.

Такой турнир как Кубок Росси позволяет мотивировать клубы, в том числе финансово. Поэтому при изменении формата нужно всё учитывать в комплексе.

Мы обсуждаем разные варианты с титульным спонсором. Важно и его желание, потому что он за это платит.

Мы можем поменять формат, но спонсор скажет: "Это теперь стоит, условно, один рубль". Клубы в таком случае могут потерять интерес, они же играют, в том числе, чтобы зарабатывать деньги.

Тем не менее, мы думаем о реформах, возможно, на групповой стадии. Пока это мысли, не хотелось бы их озвучивать. У нас хорошие рабочие взаимоотношения с РПЛ, ФНЛ, любительскими клубами. Мы все вопросы с коллегами обсудим. Надеемся, что правильное решение, которое позволит сделать соревнования еще более интересными, мы примем», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».