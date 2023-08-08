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    РФС может провести реформу групповой стадии Кубка России

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    Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможной реформе группового этапа Кубка России.

    Максим Митрофанов
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    Максим Митрофанов

    Розыгрыш Кубка России в сезоне-2023/2024 пройдет по схеме с двойным выбыванием (double elimination). Финал Пути регионов будет состоять из одного матча. Команда, проигравшая в финале Пути РПЛ, покинет турнир, а не сыграет с победителем финала Пути регионов, как это было в предыдущем розыгрыше Кубка.

    «Можно много дискутировать. Я уже говорил, что даже у нас внутри есть разные точки зрения. Лично я не считаю историю с так называемым "double elimination" спортивной.

    Может быть, это интересно как что‑то новое и даже революционное, но с точки зрения игры — это неспортивно.

    Тем не менее, надо учитывать, что из‑за отсутствия еврокубков у клубов есть свободное время, нам нужно догружать футболистов — делать больше матчей, которые будут не проходными, а интенсивными. Потому что только в таких условиях растет качество.

    Такой турнир как Кубок Росси позволяет мотивировать клубы, в том числе финансово. Поэтому при изменении формата нужно всё учитывать в комплексе.

    Мы обсуждаем разные варианты с титульным спонсором. Важно и его желание, потому что он за это платит.

    Мы можем поменять формат, но спонсор скажет: "Это теперь стоит, условно, один рубль". Клубы в таком случае могут потерять интерес, они же играют, в том числе, чтобы зарабатывать деньги.

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    • Тем не менее, мы думаем о реформах, возможно, на групповой стадии. Пока это мысли, не хотелось бы их озвучивать. У нас хорошие рабочие взаимоотношения с РПЛ, ФНЛ, любительскими клубами. Мы все вопросы с коллегами обсудим. Надеемся, что правильное решение, которое позволит сделать соревнования еще более интересными, мы примем», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

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