«Копенгаген» разошелся миром со «Спартой», а «Ракув» обыграл «Арис» в квалификации ЛЧ

Обзор матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Ракув» — «Арис» 2:1

Польская команда одержала победу на своем поле. Полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин на 7-й минуте встречи получил отличную передачу от партнера и распечатал ворота соперника — 1:0.

На 63-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Ариса». Удвоил преимущество своей команды нападающий Фабиан Пясецкий, реализовав одиннадцатиметровый.

Уже на 89-й минуте «Арис» сократил отставание до минимума, забив один гол. Точным ударом отличился полузащитник команды Михлали Маямбела.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Ракув — Арис Лимасол 2:1 Голы: 1:0 Владислав Кочергин (7'), 2:0 Fabian Piasecki (пенальти) (63'), 2:1 Mihlali Samson Mabhuti Mayambela (89') Ракув: Владан Ковачевич, Богдан Раковитан, Зоран Арсенич, Efstratios Svarnas, Фран Тудор, Gustav Berggren (Ben Lederman, 85'), Яннис Папаниколау, Жеан Карлос, Марчин Цебуля (Sonny Kittel, 85'), Fabian Piasecki (Лукаш Зволински, 73'), Владислав Кочергин (Деян Кристьян Сореску, 73') Арис Лимасол: Mihlali Samson Mabhuti Mayambela, Leo Bengtsson (Jaden Sean Montnor, 76'), Yannick Gomis, Warren Shavy (Мариуш Стемпиньски, 64'), Julius Szoke (Велько Николич, 46'), Кароль Струски, Caju, Стив Яго, Франц Брорссон (Alex Yowan Kevin Moucketou Moussounda, 71'), Eric Boakye, Vanailson Предупреждения: Фран Тудор (24'), Julius Szoke (34'), Яннис Папаниколау (40')

Ответный матч между этими командами состоится 15 августа в Лимасоле (Кипр).

«Копенгаген» — «Спарта» 0:0

Хозяева имели большое игровое преимущество, но так и не смогли открыть счет. «Копенгаген» нанес 4 удара в створ ворот, а «Спарта» только один. Также, команды сфолили одинаковое количество раз — по 12.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Копенгаген — Спарта П 0:0 Копенгаген: Камиль Грабара, Элиас Йелерт Кристенсен, Денис Вавро, Кевин Дикс, Кристиан Николай Сёренсен, Расмус Фальк, Лукас Лерагер, Диогу Гонсалвеш, Руни Барджи (Elias Achouri, 58'), Джордан Ларссон (Орри Оускарссон, 73'), Мохамед Эльюнуссип (Виктор Классон, 73') Спарта П: Лукаш Гараслин (Якуб Пешек, 77'), Ян Кухта, Велько Бирманчевич (Мартин Янков Минчев, 61'), Ярослав Зелены, Каан Кайринен, Лукаш Садилек (Казим Лячи, 77'), Jan Mejdr, Ладислав Крейчи, Филип Панак, Asger Sorensen (Мартин Витик, 61'), Петер Виндаль-Йенсен Предупреждения: Расмус Фальк (28'), Ян Кухта (38'), Ярослав Зелены (79'), Денис Вавро (88'), Ладислав Крейчи (88'), Лукас Лерагер (90')

Ответный матч состоится 15 августа в Праге (Чехия).