Скопинцев: В первом тайме очень хорошо начали, задавили соперника

Защитникпрокомментировал победу надв матче 3-го тура РПЛ.

«В первом тайме очень хорошо начали, задавили соперника. Но потом "Зенит" перехватил инициативу. Сделали выводы. Опять прижались, но за счет характера и волевых качеств вырвали победу.

Эпизодами мы очень хорошо владели мячом. Игра плюс‑минус равных соперников. Потому что уровни совпадают. Отличный матч. Главное, что мы сегодня победили в Санкт‑Петербурге.

Знал ли, что "Динамо" в последний раз побеждало в Питере в 2014‑м? Да! Я в тот год как раз в "Зените" был, представляете?» — цитирует Скопинцева «Матч ТВ».

«Зенит» снова потерял очки. У него 4 очка и 8-е место. «Динамо» набрало 4 пункта и поднялось на 6-ю позицию.