Агенты Онана заявил, что к голкиперу проявляли интерес еще два топ-клуба АПЛ

Агент вратарярассказал, почему голкипер подписал контракт именно с «красными дьяволами».

«Все началось несколько месяцев назад. Ближе к апрелю Онана интересовались многие клубы. "Тоттенхэм" отправил запрос, сильный интерес проявлял "Челси".

Были встречи в Лондоне, (представители) "Челси" тоже встречались с "Интером", но тен Хаг был решающей фигурой», — цитирует Ботинес Goal.

Напомним, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» уже работал вместе с Онана в «Аяксе».

В прошлом сезоне голкипер дошел до финала Лиги чемпионов вместе с «Интером», где уступил «Манчестер Сити» (0:1).