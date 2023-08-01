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    Альба назвал причины перехода в «Интер Майами»

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    Бывший защитник «Барселоны» Жорди Альба, который этим летом подписал контракт с «Интер Майами» считает переход в клуб МЛС правильным решением.

    Жорди Альба в футболке «Барселоны»
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    Жорди Альба в футболке «Барселоны»

    «Когда я решил покинуть "Барселону", у меня не было вариантов. Мой цикл в каталонском клубе закончился.

    Начались разговоры с "Интер Майами", и да, тогда у меня появились другие предложения. Приехать сюда было правильным решением, это волнующий проект.

    Были предложения с более значительными суммами, но я хотел чувствовать себя важным», — цитирует Альбу Athletic.

    Напомним, что Альба разорвал контракт с «Барселоной» в мае этого года. В прошлом сезоне защитник провел 24 матча в Примере, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

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