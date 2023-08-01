Альба назвал причины перехода в «Интер Майами»

Бывший защитник, который этим летом подписал контракт ссчитает переход в клуб МЛС правильным решением.

«Когда я решил покинуть "Барселону", у меня не было вариантов. Мой цикл в каталонском клубе закончился.

Начались разговоры с "Интер Майами", и да, тогда у меня появились другие предложения. Приехать сюда было правильным решением, это волнующий проект.

Были предложения с более значительными суммами, но я хотел чувствовать себя важным», — цитирует Альбу Athletic.

Напомним, что Альба разорвал контракт с «Барселоной» в мае этого года. В прошлом сезоне защитник провел 24 матча в Примере, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

Альба вновь выступает в одной команде с нападающим Лионелем Месси, с которым испанец играл за «Барселону».