Альба назвал причины перехода в «Интер Майами»

Жорди Альба в футболке «Барселоны» Фото: globallookpress.com
«Когда я решил покинуть "Барселону", у меня не было вариантов. Мой цикл в каталонском клубе закончился.
Начались разговоры с "Интер Майами", и да, тогда у меня появились другие предложения. Приехать сюда было правильным решением, это волнующий проект.
Были предложения с более значительными суммами, но я хотел чувствовать себя важным», — цитирует Альбу Athletic.
Напомним, что Альба разорвал контракт с «Барселоной» в мае этого года. В прошлом сезоне защитник провел 24 матча в Примере, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.
Альба вновь выступает в одной команде с нападающим Лионелем Месси, с которым испанец играл за «Барселону».