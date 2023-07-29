В «Сочи» опровергли информацию об интересе к Кокорину

Генеральный директоррассказал, есть ли у сочинского клуба интерес к нападающему

«Я впервые от вас слышу информацию об интересе к Кокорину со стороны клуба РПЛ. Даже если кто-то из игроков нам был интересен, я бы с вами это не стал обсуждать. У нас политика такая, что мы не обсуждаем с журналистами кто нам интересен и кто в работе. У нас это закрытая тема», — приводит слова Рубашко «Спорт День за Днем».

Кокорин выступал за «Сочи» с февраля по июль 2020 года. За сочинский клуб 32-летний форвард провел 10 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

В январе 2021 года Кокорин перешел в «Фиорентину». Прошлый сезон Александр провел на правах аренды в «Арисе», в составе которого стал чемпионом Кипра. Контракт Кокорина с «фиалками» рассчитан до 30 июня 2024 года.