Иско прокомментировал свой переход в «Бетис»

Новичок «Бетиса»прокомментировал подписание контракта с севильцами.

«Футбол — моё любимое занятие, которое приносит мне огромное удовольствие и помогает быть собой. Настало время показать, что я ещё на многое способен, что у меня есть амбиции и желание побеждать. Надеюсь, всё получится.

Хоакин позвонил мне, чтобы убедить перейти в "Бетис", но в этом не было необходимости — я и так был убеждён. Мне было легко принять это предложение», — цитирует Иско Mundo Deportivo.

Отметим, что экс-игрок «Реала» не мог найти себе новый клуб с декабря прошлого года, когда расторг контракт с «Севильей».