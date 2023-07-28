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    Иско прокомментировал свой переход в «Бетис»

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    Новичок «Бетиса» Иско прокомментировал подписание контракта с севильцами.

    Иско
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    Иско

    «Футбол — моё любимое занятие, которое приносит мне огромное удовольствие и помогает быть собой. Настало время показать, что я ещё на многое способен, что у меня есть амбиции и желание побеждать. Надеюсь, всё получится.

    Хоакин позвонил мне, чтобы убедить перейти в "Бетис", но в этом не было необходимости — я и так был убеждён. Мне было легко принять это предложение», — цитирует Иско Mundo Deportivo.

  • Источник: Иско продолжит карьеру в «Бетисе»
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    • Отметим, что экс-игрок «Реала» не мог найти себе новый клуб с декабря прошлого года, когда расторг контракт с «Севильей».

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