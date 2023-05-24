Хави раскритиковал решение отменить красную карточку Винисиусу

Винисиус Жуниор Фото: globallookpress.com
«Акты расизма и оскорблений должны подвергаться строгому наказанию, но само удаление Винисиуса не имеет к этому никакого отношения.
Бразилец допустил неправомерное действие, которое произошло на поле», — приводит слова Хави Cope.
Напомним, в концовке матча с «Валенсией» Винисиус Жуниор получил прямую красную карточку за удар в лицо форварду «Валенсии» Уго Дуро. До этого эпизода последний сзади сдавил горло Винисиуса. Главный судья Рикардо Бенгоэчеа, изучив видеоповтор, продемонстрировал бразильцу красную карточку, а Дуро остался на поле.
Позже судья ВАР на матче был уволен за то, что главному арбитру было показано обрезанное видео, в которое не вошли действия Дуро.