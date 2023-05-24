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    Хави раскритиковал решение отменить красную карточку Винисиусу

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    Главный тренер «Барселоны» Хави не согласен с решением отменить красную карточку форварду «Реала» Винисиуса Жуниора в матче с «Валенсией» (0:1).

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    «Акты расизма и оскорблений должны подвергаться строгому наказанию, но само удаление Винисиуса не имеет к этому никакого отношения.

    Бразилец допустил неправомерное действие, которое произошло на поле», — приводит слова Хави Cope.

    Напомним, в концовке матча с «Валенсией» Винисиус Жуниор получил прямую красную карточку за удар в лицо форварду «Валенсии» Уго Дуро. До этого эпизода последний сзади сдавил горло Винисиуса. Главный судья Рикардо Бенгоэчеа, изучив видеоповтор, продемонстрировал бразильцу красную карточку, а Дуро остался на поле.

  • Федерация футбола Испании отменила красную карточку Винисиуса
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    • Позже судья ВАР на матче был уволен за то, что главному арбитру было показано обрезанное видео, в которое не вошли действия Дуро.

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