Хави раскритиковал решение отменить красную карточку Винисиусу

Главный тренер «Барселоны»не согласен с решением отменить красную карточку форварду «Реала»в матче с «Валенсией» (0:1).

«Акты расизма и оскорблений должны подвергаться строгому наказанию, но само удаление Винисиуса не имеет к этому никакого отношения.

Бразилец допустил неправомерное действие, которое произошло на поле», — приводит слова Хави Cope.

Напомним, в концовке матча с «Валенсией» Винисиус Жуниор получил прямую красную карточку за удар в лицо форварду «Валенсии» Уго Дуро. До этого эпизода последний сзади сдавил горло Винисиуса. Главный судья Рикардо Бенгоэчеа, изучив видеоповтор, продемонстрировал бразильцу красную карточку, а Дуро остался на поле.

Позже судья ВАР на матче был уволен за то, что главному арбитру было показано обрезанное видео, в которое не вошли действия Дуро.