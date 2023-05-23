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    АПЛ. «Манчестер Сити» — чемпион Англии

    Итоги 37-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Манчестер Сити» празднует чемпионство
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    «Манчестер Сити» празднует чемпионство
    «Манчестер Сити» завоевал титул чемпиона Англии за тур до окончания сезона. «Арсенал» провалил концовку чемпионата и финишировал вторым. «Ньюкасл» обеспечил место в Лиге чемпионов.

    Изменения в турнирной таблице

    «Тоттенхэм» забуксовал на финише сезона, так что «шпоры» лишились шансов не только на Лигу чемпионов, но и на Лигу Европы. Спасти сезон может только седьмое место и путёвка в Лигу конференций. Однако, пока лондонский клуб опустился на восьмое место в АПЛ, пропустив вперёд «Астон Виллу».

    Вниз по таблице скатывается «Челси», «аристократы» теперь занимают 12-ю строчку в чемпионате. Лондонский коллектив в чемпионате обошёл «Кристал Пэлас».

    Календарь и таблица АПЛ

    Шаг вперёд сделал «Вест Хэм», «молотобойцы» поднялись на 14 место, отодвинув вниз «Борнмут».

    Чемпион и вице-чемпион

    «Манчестер Сити» выиграл чемпионский титул за тур до финиша. В матче 37-го тура «горожане» на домашней арене переиграли «Челси» (1:0). Единственный и победный гол в составе победителей на 12-й минуте забил Хулиан Альварес.

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    • Таким образом «Ман Сити» набрал 88 очков и стал недосягаем для «Арсенала». К слову, «пушкари» потерпели второе поражение подряд. После фиаско в матче с «Брайтоном» (0:3), последовало поражение от «Ноттингем Фореста» (0:1). У лондонского клуба в графе «набранные очки» — 81 балл.

    Битва за еврокубки

    Компанию «Ман Сити» и «Арсеналу» в основной сетке Лиги чемпионов составит «Ньюкасл». «Сороки» завоевали себе путевку в главный клубный турнир УЕФА за тур до финиша. В рамках минувшего игрового дня «Ньюкасл» разошёлся миром с «Лестером» (0:0) и набрал 70 очков.

    Каземиро, игрок «Манчестер Юнайтед»
    globallookpress.com

    На пятки наступает «Манчестер Юнайтед», «красные дьяволы» вновь одержали победу в чемпионате. В этот раз с минимальным счётом был обыгран «Борнмут», на 9-й минуте встречи забил Каземиро. В итоге МЮ заработал 69 пунктов, в концовке сезона команда проведёт ещё два матча — от путевки в Лигу чемпионов «Ман Юнайтед» отделяет всего один балл.

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    • «Ливерпуль» как минимум обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги Европы. Но «мерсисайдцы» претендуют на место в Лиге чемпионов. В 37-м туре английской Премьер-лиги футболисты Юргена Клоппа поделили очки с «Астон Виллой» (1:1) и аккумулировали 66 очков.

    Дальше в таблице идут «Брайтон» (61 очко), «Астон Вилла» (58 очков) и «Тоттенхэм» (57 очков).

    Зона вылета

    «Ноттингем Форест» сохранил прописку в АПЛ на следующий сезон. После победы над «Арсеналом» «лесники» набрали 37 очков и стали недосягаемы для команд, которые расположились в зоне аутсайдеров.

    Фанаты «Ноттингем Форест»
    globallookpress.com

    На грани вылета находятся «Лестер» и «Лидс» — у данного тандема по 31 пункту. В последнем туре их может спасти только победа и поражение «Эвертона». Точно ясно — по итогам сезона АПЛ покинет «Саутгемптон».

    Заключительный тур

    Чемпионат Англии завершится в воскресенье, 28 мая. Чемпион «Манчестер Сити» сыграет свой матч на выезде против «Брентфорда». А в среду, 24 мая МС отправится в гости к «Брайтону» — это будет отложенная игра тура 32-го. Вице-чемпион Англии «Арсенал» попытается завершить сезон на мажорной ноте в поединке с «Вулверхэмптоном».

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    Чтобы спасти сезон и не вылететь «Лидсу» в последнем туре чемпионата нужно обыграть «Тоттенхэм», а «Лестеру» переиграть «Вест Хэм».

    Все прогнозы на АПЛ

    «Ман Юнайтед» сделает все возможное, чтобы обеспечить место в Лиге чемпионов в домашних матчах против «Челси» (25 мая) и «Фулхэма» (28 мая).

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