«Вулверхэмптон» — «Эвертон»: счет матча 1:1, обзор голов

«Вулверхэмптон» — «Эвертон» Фото: globallookpress.com
Хозяева отличились на 34-й минуте встречи. Гол забил нападающий «Вулверхэмптона» Хван Хи Чан.
Уже на 90+9-й минуте игроки «Эвертона» сумели спастись от поражения. Голевой удар нанес защитник команды Йерри Мина.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Вулверхэмптон — Эвертон 1:1
Голы: 1:0 Хван Хи Чан (34'), 1:1 Йерри Мина (90 + 9') Вулверхэмптон: Даниел Бентли, Нелсон Семеду, Крэйг Доусон, Нэйтан Коллинз, Тоте Антонио Гомеш, Адама Траоре (Матеус Кунья, 88'), Рубен Невеш (Бубакар Траоре, 88'), Joao Gomes, Даниэл Поденсе (Матеус Нунес, 70'), Пабло Сарабия (Диего Силва, 70'), Хван Хи Чан (Марио Лемина, 74') Эвертон: Доминик Калверт-Льюин (Демарай Грей, 45'), Абдулайе Дукуре, Дуайт Макнил, Джеймс Гарнер, Амаду Онана (Ниль Мопе, 81'), Идрисса Гейе (Мэйсон Холгейт, 82'), Алекс Айуоби, Йерри Мина, Джеймс Тарковски, Нэйтан Паттерсон (Майкл Кин, 29'), Джордан Пикфорд Предупреждения: Адама Траоре (17'), Крэйг Доусон (45 + 5'), Нелсон Семеду (51'), Рубен Невеш (66'), Джеймс Гарнер (90'), Матеус Нунес (90 + 4')
После этого матча «Вулверхэмптон» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ (41 очко). «Эвертон» — на 17-й строчке (33).