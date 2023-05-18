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    Три игрока «Оренбурга» могут перейти в «Локомотив»

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    «Локомотив» заинтересован в трансфере аргентинского полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веры. Представитель игрока уже встречался с руководством московского клуба, информирует Sport24.

    Брайан Мансилья
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    Брайан Мансилья

    Существует вариант, при котором вслед за Лукасом «Локомотив» подпишет еще двоих аргентинцев из «Оренбурга»: Брайана Мансилью и Флорентина Габриэля. В этом заинтересованы представители игроков, но приоритетная цель для «Локомотива» — Вера.

    В текущем сезоне Лукас Вера принял участие в 28 матчах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Мансинья появился на поле в 23 матчах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. В активе Габриэля 21 игра, 3 гола и 3 паса.

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