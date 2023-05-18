Три игрока «Оренбурга» могут перейти в «Локомотив»

заинтересован в трансфере аргентинского полузащитника. Представитель игрока уже встречался с руководством московского клуба, информирует Sport24

Существует вариант, при котором вслед за Лукасом «Локомотив» подпишет еще двоих аргентинцев из «Оренбурга»: Брайана Мансилью и Флорентина Габриэля. В этом заинтересованы представители игроков, но приоритетная цель для «Локомотива» — Вера.

В текущем сезоне Лукас Вера принял участие в 28 матчах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Мансинья появился на поле в 23 матчах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. В активе Габриэля 21 игра, 3 гола и 3 паса.