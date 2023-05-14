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    Лукаку: «Интер» все еще может выиграть два трофея в этом сезоне

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    Бельгийский форвард «Интера» Ромелу Лукаку после виктории над «Сассуоло» (4:2) в Серии А оценил шансы миланского клуба на победу в Лиге чемпионов и Кубке Италии в этом сезоне.

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    «Это была важная победа, "Сассуоло" всегда доставляет нам много хлопот здесь, на "Сан-Сиро". Тренер объяснил нам важность этого матча, сегодня было важно выиграть эту игру, потому что это было жизненно необходимо, мы хорошо играем, и надо продолжать в том же духе.

    На физическом уровне мы всегда можем стать лучше, у нас все хорошо, мы забиваем много голов, каждый игрок выкладывается на полную, мы можем выиграть еще два трофея. У нас будет очень сложная игра во вторник, и мы должны к ней подготовиться. Сколько я хочу играть? Как и все, но выбор за команду должен делать тренер, я играю за "Интер", если я нужен», — приводит слова Лукаку пресс-служба клуба.

    В полуфинале Лиги чемпионов «Интер» играет против «Милана». Первая встреча проходила на «Сан Сиро» и завершилась со счетом 2:0 в пользу «нерадзурри». Ответный матч состоится 16 мая.

    В финале Кубка Италии «Интер» встретится с «Фиорентиной». Игра пройдет 24 мая.

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