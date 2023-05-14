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    «Эвертон» — «Манчестер Сити». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 36-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Манчестер Сити»

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    «Манчестер Сити»
    Сегодня в 16:00 по московскому времени на стадионе «Гудисон Парк» «Эвертон» сыграет против лидера чемпионата — «Манчестер Сити». За ходом матча 36-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Эвертон»

    «Ириски» после 35-го тура расположились на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. Отрыв от зоны вылета составляет один балл. На счету «Эвертона» 7 побед, 11 ничьих и 17 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 32:53.

    В предыдущем матче «ириски» одержали крупнейшую победу в сезоне, разгромив на выезде «Брайтон» 5:1. По дублю в составе «Эвертона» оформили Дукуре и Макнил, еще один мяч был забит в результате автогола голкипера Стила.

    Благодаря этой победе подопечные Шона Дайча прервали свою серию без побед, которая насчитывала 8 матчей. Последний раз до матча с «Брайтоном» «ириски» выигрывали 11 марта в домашней встрече против «Брентфорда» (1:0) в рамках 27-го тура АПЛ.

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    «Манчестер Сити»

    «Горожане» набрали 82 очка в 34-х матчах и возглавляют турнирную таблицу АПЛ с отрывом в один балл от «Арсенала». При этом «Манчестер Сити» имеет один матч в запасе. На счету подопечных Гвардиолы 26 побед, 4 ничьи и 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 89:31.

    В минувшую среду «горожане» сыграли на выезде первый матч 1/8 финала против «Реала». «Манчестер Сити» смог увезти ничью из Мадрида, сравняв счет во втором тайме, благодаря голу Де Брюйне.

    В крайнем туре АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы обыграл дома «Лидс» со счетом 2:1. Дублем в составе победителем отметился Илкай Гюндоган. Эта победа стала для «Манчестер Сити» 10-й подряд в чемпионате.

    Личные встречи

    В первом круге команды разошлись миром на «Этихаде» (1:1). Эта ничья стала первой в 11-ти последних очных матчах. Ранее 10 раз подряд неизменно выигрывал «Манчестер Сити».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эвертон» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.99.

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