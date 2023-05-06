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    Денисов: Портрет Галицкого должен висеть над кроватью у каждого мальчишки из академии «Краснодар»

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    Бывший капитан «Зенита» Игорь Денисов признался, что восхищается владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

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    «Приезжал в Краснодар вместе с Владимиром Быстровым. Мы принимали участие в награждении молодежных команд клуба. Встретился с Сергеем Галицким. Благодарен судьбе, что удалось провести с ним примерно половину дня в общении о футболе. Раньше никогда не встречались с Сергеем Николаевичем.

    Скажу честно, был шокирован его уровнем погружения в дела клуба и проблемы футбола вообще. Так как я сейчас занимаюсь детским футболом, разумеется, в первую очередь, интересовал именно этот момент. Благодарен Галицкому, который уделил мне — по сути, незнакомому человеку — столько времени, чтобы все показать и рассказать.

    Если раньше я просто уважал Сергея Николаевича за все, что он делал и делает для футбола, то сейчас могу сказать, что он стал настоящим кумиром. Огромным авторитетом и неоспоримой величиной. Портрет Галицкого должен висеть у каждого мальчишки из краснодарской академии над кроватью. Думаю, ребята просто не понимают, как много он для них делает. Я был просто поражен увиденным в Краснодаре», — приводит слова Денисова «Спорт-Экспресс».

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