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    «Брайтон» договорился о переходе нападающего «Уотфорда»

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    Прес-сслужба «Брайтона» сообщила о том, что клуб подпишет бразильского форварда «Уотфорда» Жоао Педро.

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    Стороны заключили договор, а официальный контракт будет подписан во время летнего трансферного окна. Контракт будет рассчитан до лета 2028 года.

    «Мы рады сообщить, что "Брайтону" удалось подписать нападающего Жоао Педро из "Уотфорда". 21-летний бразилец официально присоединится к клубу, когда откроется летнее трансферное окно. Его контракт будет действовать до июня 2028 года.

    Жоао был нашей давней целью, и он также вызвал большой интерес по всей Европе. Он блестящий молодой талант, технически очень хорош, быстр и нацелен на гол. Он хорошо дополнит нашу линию атаки.

    Мы действительно с нетерпением ждём начала работы с ним в предсезонке, здесь, в Великобритании, и когда мы отправимся в Соединенные Штаты для участия в летней серии Премьер-лиги», — цитирует пресс-служба клуба из Восточного Суссекса технического директора Дэвида Уира.

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