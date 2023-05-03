Евсеев рассказал о стиле игры в «Уфе» и «Шиннике»

Главный тренерответил на вопрос о стиле игры в

«Что бы я ответил людям, для которых я прежде всего являюсь создателем "Уфы", которая играла в "автобус"? Ну я сразу скажу, что этот "автобус" обыгрывал "Зенит" и "Спартак". А главное — я всегда отталкиваюсь от футболистов, которые есть в моём распоряжении.

Два года "Шинник" при мне играл по схеме 4-2-3-1, играл в атаку. Это и результат принесло, и вернуло болельщиков на трибуны. Так что всё движется вперёд, и я тоже на месте не стою.

Но надо помнить о том, что "Факел" два года комплектовался под схему с тремя центральными защитниками, и этот подход принёс результат. Чтобы перестроиться, нужно время.

А у нас его нет, нужно добиваться результата с теми вводными, которые сейчас есть», — приводит слова Евсеева официальный сайт «Факела».

Напомним, что Евсеев был назначен главным тренером «Факела» в конце апреля 2023 года.