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    Евсеев рассказал о стиле игры в «Уфе» и «Шиннике»

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    Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев ответил на вопрос о стиле игры в «Уфе» и «Шиннике».

    Вадим Евсеев
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    Вадим Евсеев

    «Что бы я ответил людям, для которых я прежде всего являюсь создателем "Уфы", которая играла в "автобус"? Ну я сразу скажу, что этот "автобус" обыгрывал "Зенит" и "Спартак". А главное — я всегда отталкиваюсь от футболистов, которые есть в моём распоряжении.

    Два года "Шинник" при мне играл по схеме 4-2-3-1, играл в атаку. Это и результат принесло, и вернуло болельщиков на трибуны. Так что всё движется вперёд, и я тоже на месте не стою.

    Но надо помнить о том, что "Факел" два года комплектовался под схему с тремя центральными защитниками, и этот подход принёс результат. Чтобы перестроиться, нужно время.

    А у нас его нет, нужно добиваться результата с теми вводными, которые сейчас есть», — приводит слова Евсеева официальный сайт «Факела».

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