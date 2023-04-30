«Фиорентина» — «Сампдория»: счет матча 5:0, обзор голов

«Фиорентина» Фото: globallookpress.com
Точными ударами в составе «фиалок» отметились Гаэтано Кастровилли, Додо, Альфред Дункан, Кристиан Куаме и Алекса Терзич.
Футбол. Италия. Серия А
Фиорентина — Сампдория 4:0
Голы: 1:0 Гаэтано Кастровилли (45 + 2'), 2:0 Додо (62'), 3:0 Альфред Дункан (66'), 4:0 Кристиан Куаме (76') Фиорентина: Микеле Черофолини, Додо (Лоренцо Венути, 71'), Никола Миленкович, Лука Раньери, Кристиано Бираги, Софьян Амрабат, Альфред Дункан, Риккардо Соттиль (Алессандро Бьянко, 78'), Гаэтано Кастровилли (Риккардо Сапонара, 78'), Николас Гонсалес (Кристиан Куаме, 70'), Лука Йович Сампдория: Маноло Габбьядини (Хесе Родригес, 73'), Сэм Ламмерс (Абдельхамид Сабири, 74'), Мехди Лери (Филип Джуричич, 33'), Томмазо Ауджелло, Томас Ринкон, Гарри Уинкс, Алессандро Дзаноли, Бруно Амионе, Marios Oikonomou (Джейсон Мурильо, 59'), Корай Гюнтер, Никола Равалья Предупреждения: Джейсон Мурильо (60'), Кристиан Куаме (81')
Заработанные три очка позволили «Фиорентине» набрать 45 пунктов и подняться на восьмое место в турнирной таблице. У «Сампдории» 17 пунктов и последняя строчка.