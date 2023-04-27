«Фиорентина» — «Кремонезе»: счет матча 0:0, обзор

В ответном полуфинальном матче Кубка Италиисыграли вничью.

Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга. Все усилия команд вырвать победу не увенчались успехом.

Футбол. Италия. Кубок Фиорентина — Кремонезе 0:0 Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Додо, Никола Миленкович, Игор де Пауло (Лука Раньери, 64'), Кристиано Бираги, Антонин Барак, Роландо Мандрагора, Гаэтано Кастровилли (Софьян Амрабат, 83'), Жонатан Иконе (Риккардо Соттиль, 64'), Артур Кабрал, Николас Гонсалес (Алессандро Бьянко, 90') Кремонезе: Феликс Афена-Гьян (Микеле Кастаньетти, 70'), Давид Окереке (Сирил Дессерт, 56'), Пабло Гальдамес, Джакомо Квальята (Кристиан Буонаюто, 67'), Суалихо Мейте, Шарль Пикель, Паоло Гильоне (Эмануэле Валери, 46'), Лука Лочошвили, Алекс Феррари, Леонардо Серникола, Мухамаду Сарр Предупреждения: Паоло Гильоне (21'), Додо (39'), Игор де Пауло (59'), Леонардо Серникола (82')

Таким образом, благодаря победе в первой игра (2:0) «Фиорентина» вышла в финал Кубка Италии, где сыграет против миланского «Интера».