ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Арсенал» Унижение на «Этихаде». «Манчестер Сити» растоптал надежды «Арсенала» на чемпионство
  • 00:08
    • «Тоттенхэм» спасся от поражения в матче с «Ман Юнайтед»
  • 21:48
    • «Ак Барс» обыграл ЦСКА и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
  • 21:19
    • «Реал» ведет переговоры с Зиданом о возвращении в клуб
  • 23:49
    • «Ньюкасл» на выезде разгромил «Эвертон»
    Все новости спорта

    «Фиорентина» вышла в финал Кубка Италии

    «Фиорентина» — «Кремонезе»: счет матча 0:0, обзор

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Фиорентина Кремонезе
    В ответном полуфинальном матче Кубка Италии «Фиорентина» и «Кремонезе» сыграли вничью.

    «Фиорентина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Фиорентина»

    Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга. Все усилия команд вырвать победу не увенчались успехом.

    Футбол. Италия. Кубок
    Фиорентина — Кремонезе 0:0
    Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Додо, Никола Миленкович, Игор де Пауло (Лука Раньери, 64'), Кристиано Бираги, Антонин Барак, Роландо Мандрагора, Гаэтано Кастровилли (Софьян Амрабат, 83'), Жонатан Иконе (Риккардо Соттиль, 64'), Артур Кабрал, Николас Гонсалес (Алессандро Бьянко, 90') Кремонезе: Феликс Афена-Гьян (Микеле Кастаньетти, 70'), Давид Окереке (Сирил Дессерт, 56'), Пабло Гальдамес, Джакомо Квальята (Кристиан Буонаюто, 67'), Суалихо Мейте, Шарль Пикель, Паоло Гильоне (Эмануэле Валери, 46'), Лука Лочошвили, Алекс Феррари, Леонардо Серникола, Мухамаду Сарр Предупреждения: Паоло Гильоне (21'), Додо (39'), Игор де Пауло (59'), Леонардо Серникола (82')

    Таким образом, благодаря победе в первой игра (2:0) «Фиорентина» вышла в финал Кубка Италии, где сыграет против миланского «Интера».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • У «Динамо» отличный шанс взять очки
  • «Динамо» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • «Шмели» сохранят лидерство
  • «Бохум» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • «Зенит» продолжит свою серию
  • «Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.09
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Динамо — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Велес — Шинник
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алькарас — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бублик — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Вавринка — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Карбальес-Баэна — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры