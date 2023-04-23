«Милан» — «Лечче»: счет матча 2:0, обзор голов

Рафаэл Леау Фото: globallookpress.com
Автором дубля в составе «россонери» стал Рафаэл Леау.
Футбол. Италия. Серия А
Милан — Лечче 2:0
Голы: 1:0 Рафаэл Леау (40'), 2:0 Рафаэл Леау (75') Милан: Мик Меньян, Пьер Калюлю, Малик Тшау (Симон Кьер, 59'), Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Сандро Тонали (Исмаэль Беннасер, 59'), Раде Крунич, Жуниор Мессьяс (Алексис Салемакерс, 59'), Браим Диас (Шарль Де Кетеларе, 78'), Рафаэл Леау (Дивок Ориги, 78'), Анте Ребич Лечче: Федерико Ди Франческо (Габриэл Стрефезза, 65'), Ассан Сесай (Джоэль Вёлкерлинг Перссон, 65'), Ламек Банда (Юссеф Мале, 80'), Реми Уден, Мортен Юльманн, Алексис Блен (Хоан Гонсалес, 76'), Антонино Галло, Самуэль Юмтити, Федерико Баскиротто, Валентен Жендрей (Симоне Романьоли, 80'), Владимиро Фальконе Предупреждение: Малик Тшау (27')
Заработанные три очка позволили «Милану» набрать 56 очков и подняться на пятое место в турнирной таблице. У «Лечче» 28 пунктов и шестнадцатая строчка.