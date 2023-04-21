Игнатьев: Талалаев заслуживает большего, чем работать в «Химках»

Известный тренерподелился мнением о главном тренере «Химок»

Ранее в этом сезоне Талалаев возглавлял грозненский «Ахмат» и московское «Торпедо».

В ближайшем туре РПЛ «Химки» встретятся с «Торпедо».

«Он высказывал определенные обиды, ему хочется подтверждать свое тренерское имя, конечно, он будет стремиться одержать победу со своей нынешней командой над бывшей.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Химки" — "Торпедо"

Андрей — человек, который завоевал определенное уважение в нашем футболе. Мне видится, что он заслуживает большего, чем работать в "Химках", но так выстраивается жизнь», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.