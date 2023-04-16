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    «Хетафе» и «Барселона» разошлись миром

    «Хетафе» — «Барселона»: счет матча 0:0

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    «Барселона» сыграла вничью с «Хетафе» (0:0) в матче 29-го тура испанской Примеры.

    «Хетафе» — «Барселона»
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    «Хетафе» — «Барселона»

    Гости получили один горчичник за весь матч, а игроки «Хетафе» отметились двумя желтыми карточками. «Барселона» 12 раз ударила в сторону ворот и лишь дважды в створ. «Хетафе» отметился одним ударом по воротам.

    Футбол. Испания. Примера
    Хетафе — Барселона 0:0
    Хетафе: Давид Сория, Дамиан Суарес (Gaston Alvarez, 83'), Даконам Ортега Дьене, Домингуш Дуарте, Омар Альдерете, Хуан Иглесиас (Порту Кристиан, 67'), Неманья Максимович (Анхель Альгобия, 76'), Луис Милья, Мунир Эль-Хаддади (Карлос Аленья, 76'), Борха Майораль, Энес Унал (Гонсало Вильяр, 83') Барселона: Алекс Бальде, Роберт Левандовски, Рафаэл Диас (Пабло Торре Карраль, 88'), Гави, Серхио Бускетс, Франк Кессье (Ансумане Фати, 68'), Жорди Альба (Ферран Торрес, 68'), Жюль Кунде, Рональд Араухо, Серхи Роберто (Эрик Гарсия, 18'), Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Гави (2'), Дамиан Суарес (57')

    После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в турнирной таблице Примеры с 73 очками в активе. «Хетафе» располагается на 15-й позиции (31).

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